Suçluları Yakaladığınız Aksiyon Dolu Oyun İndirime Girdi!

Steam oyuncuları memnun eden indirimlerine devam ediyor. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce Türkçe destekli bir FPS oyunun fiyatında kayda değer bir indirim yaptı. Peki bu oyunun ismi ne ve indirimler ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar!

Ready or Not Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Ready or Not, Steam'de yüzde 50 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında yapımın fiyatı 28,99 dolardan (1.330 TL) 14,49 dolara (664 TL) düştü. Oyuncuların yapımı satın alıp almama konusunda karar vermeleri için 4 Haziran'a kadar süresi var.

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Ready or Not adrenalini seven oyuncular için ideal bir birinci şahıs nişancı oyunu. Yapımda sıradan aksiyon oyunlarının aksine daha taktiksel hareket etmeniz gerekiyor. Örneğin direkt olarak kapıyı açarak veya kırararı girmek yerine ilk önce alt kısımdan kamerayla bakmanız ve olası tuzakları kontrol etmelisiniz. Öte yandan şüphelileri öldürmek yerine ikna etmeniz de gerekiyor. Kısacası SWAT ekiplerinin operasyonlarını başarıyla simüle eden bir oyun.

Ready or Not Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 64-bit Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Ready or Not daha önce oynadığım ve beni gerçekten içine çekmeyi başaran bir oyun. Oyunda SWAT ekiplerinin operasyonları gerçekte nasıl geçiyorsa aynısını deneyimliyorsunuz. Kısacası adrenalin meraklısı bir oyuncuysanız ve suçluları yakalamayı seviyorsanız sizin için ideal bir seçenek olabilir.