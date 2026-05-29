MSI, Mac Cihazlarla Uyumlu Yeni Monitörünü Tanıttı! 4K Çözünürlüklü 27 İnç Ekran ve Çok Daha Fazlası

MSI, monitör ailesine bir yeni üye daha ekledi. PRO MAX 271UPXWG12G isimli model, Mac kullanıcılarının beklentilerini karşılamak için özel olarak tasarlandı. Cihaz, klasik oyuncu monitörlerlerinden farklı olarak, profesyonel içerik üreticilerini hedefliyor.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Teknolojisi : QD-OLED

: QD-OLED Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Ekran Tepki Süresi : 0.03 ms

: 0.03 ms Ekran Parlaklığı : 1000 nit

: 1000 nit Renk Desteği : 10-bit

: 10-bit Renk Gamı : Adobe RGB %97,5, SRGB %138 ve DCI-P3 %99

: Adobe RGB %97,5, SRGB %138 ve DCI-P3 %99 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-C, 4 x USB-A ve 1 x USB-B

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'nin Mac Cihazlarla Nasıl Bir Uyum Sağlıyor?

Mac cihazlar herhangi bir monitöre bağlandığında yaşanan en büyük sorun ren tutarsızlıklarıdır. MSI, PRO MAX 271UPXWG12G'de kullandığı M-Mate uygulaması sayesinde renk tutarsızlıklarını ortadan kaldırarak, ekranın renk profilini Mac cihazınızla anında senkronize ediyor. Bu sayede karmaşık menülerde ekstra ayarlar yapmanıza gerek kalmıyor, iki ekran arasında tutarlı bir görsel kalite elde ediyorsunuz. Ayrıca monitörün parlaklık ve ses seviyesini doğrudan Mac klavyenizden kontrol edebiliyorsunuz.

Cihazın bağlantı noktaları da Apple ekosistemine özel tasarlanmış. Monitörün arka kısmında, 98 W ve 15W güç sağlayan iki adet USB-C portu yer alıyor. Bu sayede Apple ürünlerinizi hızlıca şarj edebiliyorsunz. Böyle masanızdaki kablo karmaşası ortadan kalkıyor.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'nin Ekran Özellikleri Neler?

MSI PRO MAX 271UPXWG12G, 27 inç büyüklüğünde 4. nesil bir QD-OLED ekranla geliyor. 4K çözünürlüğe sahip bu panel, inç başına 166 piksel yoğunluğuyla ekrandaki metinleri aynı kağıda basılmış gibi keskin bir netlikte sunuyor. Bu sayede yazılar etrafındaki bulanıklık ortadan kalkarak, grafik tasarımı veya kodlama işlerinde pratiklik sağlanıyor.

Yüksek çözünürlüğe ek olarak monitör, 120 Hz yenileme hızına ve 0.03 ms tepki süresine ve AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip? Peki bu özelikler pratikte ne işe yarıyor? 120 Hz yenileme hızıyla, Adobe Illustrator veya Photoshop uygulamalarda çizim yaparken herhangi bir takılma ve gecikmenin önüne geçerek kusursuza yakın bir çizim yapmanızı sağlar. Ayrıca, hazırladığınız videonun render'ını almadan önce videoyu akıcı bir şekilde önizleyebilirsiniz. 0.03 ms tepki süresiyle de ekran bulanıklığı ortadan kalkacağından dolayı özellikle kod yazarken yaşadığınız göz yorgunluğu en az seviyeye inecek. Monitör, AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle de video kurgu ve 3D modelleme işlerinde yaşanan ekran yırtılmalarının önüne geçiyor.

Yukarıda saydığımız özelliklerle MSI PRO MAX 271UPXWG12G her ne kadar profesyonel işler için gibi uygun görünse de CS2, Fortnite veya Valorant gibi FPS oyunlarını yüksek akıcılıkta herhangi bir takılma yaşamadan oynayabilirsiniz.

Monitör, QD-OLED panelinde bulunan 5 katmanlı Penta Tandem ışıkk yayma teknolojisi sayesinde de ekranın ışık verimlilğini yüzde 30 oranında artırıyor. Cihaz, SDR modunda standart 250 nit parlaklık değerine sahipken bu oran HDR modunda 1000 nit seviyelerine kadar ulaşıyor. Böylece en yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranda yansımadan dolayı herhangi bir parlama olmadan işinize odaklanabiliyorsunuz. Ayırca şirket, monitörün parlaklık ayarları için "Uniform Luminance" teknolojisi kullanmış. Bu teknoloji sayesinde parlaklığı kendinize göre ayaryabiliyor ve anlık parlaklık düşüşlerinin önüne geçebiliyorsunuz.

Son olarak cihaz, Adone RGB %97,5, SRGB %138 ve DCI-P3 %99 renk gamlarını kapsıyor. Böylece kullanıcılar grafik tasarımlarında, video kurgularında veya 3D modellemlerinde gerçeğe en yakın renkleri elde ederek projelerinde kusursuza yakın bir iş çıkarabiliyorlar.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'nin Ekran Koruma Özellikleri Neler?

OLED ekranların en büyük handikabı yanma sorunudur. MSI, bu sorunu yenilenmiş MSI OLED Care 3.0 ile çözüyor. Dahili yapay zeka çipi sayesinde ekran her 0.2 saniyede bir taranarak, pikseller ve parlaklık otomatik olarak ayarlanıyor. Böylece, panel yanma riski en aza indiriliyor.

Şirket yanma riskini tamamen ortadan kaldırmak için monitöre özel soğutucu blok ve gelişmiş bir grafen film eklemiş. Bu sessiz pasif soğutma sistemi, ısıyı dengeli bir şekilde dağıtarak OLED panelin kullanım ömrünü artıyor. Ayrıca cihazda bulunan CMOS sensörler sayesinde, siz masadan kalktığınızda ekran kilitlenip kararıyor, geri döndüğünüzde ise açılıyor. Bu da ekranın sürekli çalışmasının önüne geçen güzel bir teknoloji.

Ekranın fiziki koruma özelliğine gelecek olursak, MSI PRO MAX 271UPXWG12G'de Dark Armor adı verilen bir ekran kaplaması kullanılmış. Bu kaplama ekranı fiziksel darbelere karşı koruyor ve geleneksel OLED ekranlara kıyasla çizilmelere karşı 2.5 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Ayrıca bu kaplamanın ekran parlamlarını yüzde 40'a azalttığınıda belirtelim.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'de Göz Sağlığını Korumak İçin Hangi Özellikler Bulunuyor?

Monitörde, göz sağlığınızı korumak için VisiClarity teknolojisi bulunuyor. Parlama önleyici bu sistem, ekrandan çıkan sert dijital ışınları doğal gün ışığına benzer yumuşak dalgalar haline dönüştürüp veriyor. TÜV Rheinland mavi ışık filtresiyle de birleşen bu sistem uzun saatler süren ekran kullanımlarınızda göz yorgunluğunuzu minimuma indiriyor.

Ayrıca cihaz, özel asistan filtreleri sayesinde, ekrandaki renk tonları arasındaki farkları daha belirgin hale getiriyor. Böylece renk körlüğü olan kullanıcılar da tam renk doğruluğunu yakabiliyorlar.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'nin Bağlantı Seçenekleri Neler?

MSI PRO MAX 271UPXWG12G oldukça zengin bir bağlantı seçeneğine sahip. Monitörde, 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB-C, 4 x USB-A ve 1 x USB-B portları bulunuyor. Böylece istediğiniz cihazı rahatlıkla monitöre bağlayabiliyor ya da cihazlarını monitör üzerinen şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda, dahili hoparlörler de bulunuyor.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G'yi Sadece Mac Cihazlara Sahip Olanlar mı Kullanabiliyor?

Hayır. Windows uyumlu cihazlarınızla da monitörü sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

MSI PRO MAX 271UPXWG12G Ne Zaman Çıkacak?

Şirket tarafından MSI PRO MAX 271UPXWG12G'nin hangi tarihte satışa çıkacağına yönelik herahangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, monitörün fiyatı da belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Bir Mac kullanıcı olarak, cihazımı harici bir ekrana bağladığımda görüntü kalitesi noktasında çoğunlukla sorun yaşadım. MSI'ın, PRO MAX 271UPXWG12G modeliyle bu sorunu ortadan kaldırması gerçekten Mac kullanıcıları için güzel bir şey. Cihazın özel olarak, iş kullanıcılarını hedeflemesi de benim gibi dijital dünyadak içerik üretenleri için artı bir özellik. Fakat, monitörün fiyatının belli olmamasından dolayı kapsamlı bir açıklama yapmam zor. Bakalım cihazz fiyat-performans açısından bizlere neler sunacak?