Ortalık Karışık: Rekor Kıran FPS Oyununa Tepkiler Çığ Gibi!

Konsollar için piyasaya çıkışıyla birlikte büyük ilgi toplayan popüler FPS oyunu Ready or Not, sadece satış rakamlarıyla değil beraberinde getirdiği tartışmalarla da gündemde. Oyunun yapımcısı konsol tarafındaki başarısını duyururken, PC oyuncuları ise tepkilerini artırıyor. Peki neden?

Konsolda Fırtına Gibi Başlayan Ready or Not, PC Oyuncularından Tepki Çekiyor

VOID Interactive imzalı taktiksel FPS oyunu Ready or Not, 15 gün önce PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü. Akabinde sadece dört gün içinde 1 milyon kopya satmayı başaran yapım, tüm platformlarda 10 milyon rakamını aştı. Geri kalan 11 gün içinde de bir milyon kopya daha satan oyun, sadece iki haftada konsollarda 2 milyondan fazla kez sattı. Böylece oyunun toplam satış adedi 11 milyona ulaştı.

Şirketin CEO’su Julio Rodriguez, LinkedIn üzerinden paylaştığı bir gönderiyle bu başarıyı herkesle paylaştı. Oyunculara destekleri için teşekkür eden Rodriguez, oyunu “dönemimizin en iyi taktiksel FPS’si” olarak ifade etti. Ayrıca geliştirici ekibe ve konsola port etme sürecinde destek olan iş ortaklarına da teşekkür etti.

Ancak bilgisayar oyuncuları, bu gelişmeleri pek de olumlu karşılamadı. Konsollara uyum sağlamak amacıyla getirilen güncelleme, PC tarafında da etkisini gösterdi. Oyuncular bazı içeriklerin sansürlenmesinden ve grafik kalitesinin ciddi şekilde düşmesinden şikayetçi.

Bu değişikliklerin konsol sürümleriyle uyumu hedeflediği açık olsa da bilgisayar topluluğunun tepkisini çekmekten kurtulamadı. Tepkinin büyüklüğü, Steam’deki binlerce olumsuz yorumla kendini gösterdi. Bu da oyunun genel beğeni oranında ciddi bir düşüşe yol açtı.

VOID Interactive’ın bu durum karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Şirketin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması ve bilgisayar oyuncularıyla arasını düzeltmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.