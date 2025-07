Aşırı Gerçekçi FPS Oyunundan İnanılmaz Başarı! Konsolda Rekor Kırdı

VOID Interactive tarafından geliştirilen Ready or Not 13 Aralık 2023 tarihinde PC için satışa sunuldu. Gerçekçi FPS oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri ise 15 Temmuz 2025 tarihinde çıktı. Ready or Not konsollarda önemli bir başarının altına imza atıt.

Ready or Not PS5 ve Xbox Series X/S'te Kaç Adet Satıldı?

VOID Interactive CEO'su Julio Rodriguez, Ready or Not'ın konsollarda 4 günden kısa bir sürede 1 milyon satış adedini aştığını duyurdu. PC sürümünün bu satış adedine ulaşması 36 gün sürmüştü. Dolayısıyla bu durum, oyunun konsollara gelmesinin çok doğru bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre konsol sürümü satışa sunulduktan sonra oyunu PC'de oynayan oyuncu sayısı da üç katına çıktı. Yani söz konusu sürüm ile birlikte oyun tekrar ilgi odağı hâline geldi. Rodriguez, bu başarıdan inanılmaz derecede gurur duyduğunu belirtti.

Ready or Not Konsol Çıkış Fragmanı

Ready or Not Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 28,99 dolar (1.171 TL), Epic Games Store 'da 699 TL

'de 28,99 dolar (1.171 TL), 'da 699 TL Xbox Fiyatı: 999 TL

999 TL PlayStation Fiyatı: 2.149 TL

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan Ready or Not, taktiksel FPS oyunudur. SWAT ekibinin liderini kontrol ettiğimiz oyunda çeşitli operasyonlar düzenliyoruz. Operasyon esnasında dikkatli şekilde ilerlememiz gerekiyor.

Operasyonda ekipteki diğer polislere komutlar da verebiliyoruz. Oyunda kullanabileceğimiz hafif makineli tüfeklerden tabancalara kadar pek çok silah bulunuyor. Bu silahlara dürbün ve namlu eklentileri gibi ögeler mevcut.