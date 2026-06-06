165Hz OLED Ekranlı Android Telefon Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO, Neo 12 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Neo 12'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO Neo 12'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre iQOO Neo 12, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 165Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 165 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

OLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iQOO Neo 10'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Neo 10'da ayrıca 4.400 nit parlaklık mevcut. Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4.400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Neo 12'nin ekranı ayrıca 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

iQOO Neo 12'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti.

iQOO Neo 12'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

iQOO Neo 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 12'nin ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Neo 10, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Neo 12 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Neo 12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Neo 12'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Neo 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10 için 335 dolar (15.430 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Neo 12'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 345 dolar (15.891 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 32 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada OLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.