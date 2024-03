Steven Spielberg'den Yeni Film: Ready Player Two Geliyor!

2018 yılında vizyona giren Ready Player One, dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı. 523 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarının altına imza atan filmin ardından yeni film merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı.

Yaşanan bir gelişme ile beraber Ready Player Two'ya dair önemli detaylar ortaya çıktı. Steven Spielberg, yeni filmde yapımcı olarak dahil olacağını doğruladı. Filmin şu anda geliştirme süreci olduğu bilgisi aktarıldı.

Bu karar, Spielberg'in kariyeri boyunca Indiana Jones ve Jurassic Park dışında genellikle devam filmlerine karşı olduğu düşünüldüğünde kulağa biraz şaşırtıcı geliyor. Ready Player One'ın tanıtım videosun aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ünlü yönetmen, Maestro, The Color Purple, Halo ve Masters of the Air gibi projelerde olduğu gibi, yapım sürecine çok fazla dahil olmadan çeşitli projelerin yapımcılığını üstleniyor.

Spielberg, Ready Player One'ın hem yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmişti. Ernest Cline'ın aynı adlı romanından uyarlanacak yeni filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ise henüz belli değil.

Ready Player Two Vizyon Tarihi Ne Zaman?

En iyi bilim kurgu filmleri arasında yerini almaya hazırlanan Ready Player Two'nun ne zaman vizyona gireceği resmî olarak açıklanmadı ancak 2025 yılında çıkması bekleniyor.

Ready Player Two filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.