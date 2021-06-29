Real Madrid Instagram'da 100 Milyon Takipçiyle Rekor Kırdı

Real Madrid Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaştı. İspanyol kulübe ait sosyal medya hesabının ulaştığı son dönüm noktası, Instagram adına da bir ilki temsil ediyor. Real Madrid'den gelen açıklamada ise bunun "kulübün evrensel doğasının ve çok yönlü popülaritesinin bir başka teyidi" olduğu ifade edildi.

İspanya'nın meşhur spor kulüplerinden biri olan Real Madrid, Instagram'da en çok takipçisi olan futbol takımı oldu. Real Madrid'in sosyal medya hesabı, kulübün Instagram'da 100 milyondan fazla takipçisi olduğunu ve bu bariyeri aşan ilk kulüp olduklarına dair bir güncelleme paylaştı.

Real Madrid Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaştı

Real Madrid, resmi Instagram hesabında 100 milyondan fazla takipçisi olan ilk spor kurumu olduklarını duyurdu. Kulüpten bu başarıyla ilgili olarak gelen açıklamada, Real Madrid'in evrensel doğasını yansıttığı ve her yönüyle popülerliğinin bir teyidi olduğu ifade edildi.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftara sonsuz bağlılıkları ve destekleri için teşekkür eden açıklamada, Real Madrid'in dijital dönüşüm süreçleri üzerinde çalışmaya devam edeceği ve rekabetçi dijital dünyada bir ölçüt oluşturmaya odaklanacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

Real Madrid'in resmi web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesaplarımızın ulaştığı en son dönüm noktası, kulübümüzün evrensel doğasının ve çok yönlü popülaritesinin bir başka teyididir. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranımızın bağlılığını yineliyor ve onlara sonsuz bağlılıkları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Real Madrid sosyal medya hesapları, giderek daha rekabetçi bir dijital dünya dönüşüm süreci içerisinde kulübümüzün imajını ve değerlerini tüm taraftarlarımıza iletmemizi sağlayacak şekilde çalışmaya devam ediyor."

Ronaldo'dan Instagram rekoru geldi

Ayrıca geçtiğimiz günlerde C. Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak adını sosyal medya tarihine yazdırmayı başarmıştı. Portekizli futbolcu, uzun yıllardır sosyal medya listelerini altüst ediyordu, ancak son gelişme kendi rekorunu da kırdığını gösteriyor.

Mart 2019'dan Mart 2020'ye kadar Ronaldo'nun Instagram hesabından 50 milyon dolardan fazla kazandığı bildirildi. Ronaldo ayrıca 2021'de toplam 120 milyon dolar kazanarak en çok kazanan sporcuydu. Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya platformlarında kümülatif olarak 500 milyondan fazla takipçisi var.

Ünlü futbolcunun hemen arkasında ise 246 milyon takipçi ile Dwayne "The Rock" Johnson yer alıyor. Bu isimleri sırasıyla Ariana Grande, Kylie Jenner, Selena Gomes, Kim Kardashian takip ediyor.