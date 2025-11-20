8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

Realme'nin merakla beklenen 15 Lite 5G isimli yeni akıllı telefonuyla iglili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Realme 15 Lite 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 15 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7300 Energy

Dimensity 7300 Energy RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera (İki adet arka kamera bulunacak.)

50 MP ana kamera (İki adet arka kamera bulunacak.) Ön Kamera: 16 Megapiksel

16 Megapiksel Video Kaydı: 4K çözünürlük

4K çözünürlük Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Realme 15 Lite 5G, Amazon'un Hindistan sayfası üzerinden listelendi. Bununla birlikte akıllı telefonun hem bazı özellikleri hem de fiyat etiketi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Depolama tarafınad 256 GB seçeneğin de yer alması bekleniyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında iki adet kamera yer alacak. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera da bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ayrıca 4K video kaydı desteğine de sahip olacak.

Realme 15 Lite 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. IP69 sertifikasına sahip akıllı telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Amazon'un sitesinde yalnızca yukarıdaki görsele yer verildi. Bu görselde telefonun ön yüzeyi bulunuyor.

Bütçe dostu Android telefon gücünü Dimensity 7300 Energy işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3 Lite'ta ise MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Realme 15 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazon'un Hindistan sayfasında yer alan bilgilere göre Realme 15 Lite 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17.999 rupi (8.594 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini de belirtelim.