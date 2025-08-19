Realme'nin 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

Realme 15T ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre önce özellikleri ortaya çıkan Realme 15T bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte telefonun sergilediği performans belli oldu. Ayrıca hangi işlemcinin kullanılacağı da netleşti.

Realme 15T Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

RMX5111 model numarasına sahip olan bütçe dostu Android telefon Realme 15T, tek çekirdek testinde 806 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.989 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonu gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisinden alacak. Realme 14T'de iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 6300 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Realme 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme 15T'nin ekranı 6,57 inç büyüklüğünde olacak. Realme 14T için 6,67 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti. Serinin yeni telefonu 2.200 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefonun ayrıca 7,79 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü.

Telefonun arka tarafınad 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Realme 14T'nin ön kamerasında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir.

Realme 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15T'nin 20.000 rupiden (9.360 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Realme 14T 5G için 17.999 rupi (8.423 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun özelliklerine ve fiyatına dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirlteim.

Realme 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Realme 15T'nin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bu tarihte Realme 15 ve Realme 15 Pro da tanıtılacak.