Realme 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! 7000 mAh Bataryası Var

Realme 15x 5G tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon 8 GB RAM seçeneği, 144Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Realme 15x 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 15x 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Telefonda ayrıca yüzde 90,4 ekran gövde oranı mevcut.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Realme P3 Lite'ta da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip OV50D40 kamera yer alıyor. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor.

166,07 x 77,93 x 8,28 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan telefonda IP66/68/69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda çift SIM ve MicroSD kart desteği de bulunuyor. 15X 5G'nin yan tarafında ise parmak izi sensörü bulunuyor.

Realme 15x 5G Fiyatı