12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Arkada Selfie Aynası Var

Realme, 16 Pro ve Pro Plus modellerini yılın başlarında tanıtmıştı. Şimdi de standart model 16 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun kamerası hakkında merak edilen detaylar açıklığa kavuştu. Cihaz çok kaliteli selfie çekmeye olanak tanıyacak bir kamera ile beraber gelecek.

Realme 16 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme 16 5G, Pro modellerinden çok daha farklı bir kamera ile birlikte gelecek. Cihazın arka tarafında geniş bir kamera modülü yer alacak. Üçlü kamera düzeni ile beraber gelecek cihaz, arka kamera ile bir fotoğraf çekerken kendinizi görmenize imkân sunacak.

Bu, size telefonun ikinci bir ekranının olacağını düşündürebilir ancak bu ikinci bir ekran olmaktan ziyade sadece ayna görevi görecek. Görüntüler, bunun haricinde pek bir bilgi sağlamıyor ancak telefon ile ilgili sızıntılarla birlikte renk ve depolama seçenekleri gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile beraber sunulacak. RAM tarafında 8 GB ve 12 GB seçeneklerini göreceğiz. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. Realme 16 Pro+ ise 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile sunulmuştu. Bu arada şirket ayrıca Realme P4 Power modeli üzerinde de çalışıyor.

Yakın zamanda yaşanan sızıntıya göre bu cihaz, AMOLED ekranla birlikte gelecek. 10.000 mAh batarya kapasitesi sunacak olan telefon, 12 GB ve 256 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Telefonun 27W kablolu ters şarj desteği sayesinde başka cihazları da şarj edebileceği söyleniyor.