200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'e Sahip

Realme 16 Pro+ tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 16 Pro+, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme 16 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Realme 16 Pro+'ın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde. Uygun fiyatlı Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 162,45 x 76,27 x 8,49 mm boyutlarında ve 198 gram ağırlığında olan telefonda pembe, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Akıllı telefon, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da ise MediaTek Dimensity 6400 Max bulunuyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneğis unuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme 16 Pro+'ın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde. Telefon 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Realme 16 Pro+ Fiyatı