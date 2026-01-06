200 MP Kameralı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'e Sahip
Realme 16 Pro+'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme 16 Pro+ gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 1280 x 2800 piksel çözünürlük sunuyor.
- Akıllı telefon için 39.999 rupi (19.091 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Realme 16 Pro+ tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 16 Pro+, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Realme 16 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69
- Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0
Realme 16 Pro+'ın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde. Uygun fiyatlı Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 162,45 x 76,27 x 8,49 mm boyutlarında ve 198 gram ağırlığında olan telefonda pembe, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.
Akıllı telefon, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da ise MediaTek Dimensity 6400 Max bulunuyor.
Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneğis unuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Realme 16 Pro+'ın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde. Telefon 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.
Realme 16 Pro+ Fiyatı
- 8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 39.999 rupi (19.091 TL)
- 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 41.999 rupi (20.046 TL)
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 44.999 rupi (21.478 TL)