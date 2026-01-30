12 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var
Realme 16 5G'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme 16 5G için 11.490.000 Vietnam Dongu (19.293 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6400 Turbo işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği mevcut.
Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme 16 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtıldı. Böylece telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefon, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Realme 16 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,57 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunma Örnekleme Hızı: 240Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Turbo
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB UFS 2.2
- Arka Kamera: 50 MP Sony IMX852 ana kamera ve 2 MP monokrom kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 60W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
- Boyut: 158,30 x 75,13 x 8,10 mm
- Ağırlık: 183 gram
- Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0
6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 16 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 397 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 158,30 x 75,13 x 8,10 mm boyutlarında olan akıllı telefon 183 gram ağırlığında.
Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6400 Turbo işlemcisinden alıyor. Realme 15 5G'de Dimensity 7300+ işlemcisi tercih edilmişti. Akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği mevcut.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Realme 16 5G Fiyatı
- 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 11.490.000 Vietnam Dongu (19.293 TL)
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 12.490.000 Vietnam Dongu (20.972 TL)