12 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme 16 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıtıldı. Böylece telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefon, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme 16 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunma Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Turbo

MediaTek Dimensity 6400 Turbo RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP Sony IMX852 ana kamera ve 2 MP monokrom kamera

50 MP Sony IMX852 ana kamera ve 2 MP monokrom kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyut: 158,30 x 75,13 x 8,10 mm

158,30 x 75,13 x 8,10 mm Ağırlık: 183 gram

183 gram Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 16 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 397 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 158,30 x 75,13 x 8,10 mm boyutlarında olan akıllı telefon 183 gram ağırlığında.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6400 Turbo işlemcisinden alıyor. Realme 15 5G'de Dimensity 7300+ işlemcisi tercih edilmişti. Akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme 16 5G Fiyatı