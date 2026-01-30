12.000 mAh Bataryalı Tabletin Harry Potter Sürümü Tanıtıldı

Xiaomi'nin bütçe dostu Android tableti Redmi Pad 2 Pro'nun Harry Potter sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte özel sürümün fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan cihaz, standart sürüm ile aynı teknik özelliklere sahip. Tablet, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition Fiyatı

Redmi Pad 2 Pro'nun Harry Potter sürümü için 2 bin 599 yuan (16 bin 279 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan özel sürümün global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Mavi renge sahip olan bu özel sürümün arka yüzeyinde Harry Potter yazısı ve Hogwarts logosu bulunuyor.

Kutudan çıkan aksesuarlar, bu özel sürümü standart sürümden ayıran en önemli detaylar arasında yer alıyor. Kutudan tabletin yanı sıra Harry Potter temasına sahip kılıf, askılı taşıma çantası, asa şeklinde kalem ve çıkartmalar çıkıyor. Askılı taşıma çantasının üzerinde de Hogwarts logosu mevcut.

Redmi Pad 2 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit Piksel Yoğunluğu: 249 PPI

249 PPI İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X

6 GB ve 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

12.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

Tablette Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ve Adreno 810 GPU bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 5 Max'te Dimensity 9500s tercih edilmişti.

Redmi Pad 2 Pro'da 12.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Tablet ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip.

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve 249 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 279,80 x 181,65 x 7,5 mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında olan tablette 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor.