12 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Realme 16 Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber Realme 16'nın performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemci yer alacak.

Realme 16 Geekbench'te Kaç Puan aldı?

Realme 16, RMX5171 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 809 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.043 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Daha önce sızdırılan bilgliere göre Realme 16'da 12 GB RAM seçeneği de bulunacak.

Realme 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Hızlı Şarj: 60W

60W Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 6.0

Realme 16 5G gücünü Dimensity 6400 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Realme 15T 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 6,57 inç büyüklüğünde olacak. Realme 16, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 için 23.999 rupi (11.355 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16'nın ise 27 bin rupi (12.775 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıkklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.