200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Fotoğraf Makinesine Taş Çıkaracak

Realme 16 Pro merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu doğrultuda telefonun kamera özellikleri belli oldu. Akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ile bilrikte gelecek. Telefon ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı gibi özelliklerle de öne çıkacak.

Realme 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme 16 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Samsung HP5 sensörünü kullanan bu kamera, OIS teknolojisini destekleyecek. Kamera, HyperRAW algoritması sayesinde farklı ışık koşullarında daha geniş bir dinamik aralık sağlayacak.

Portre çekimlerinde 1x, 1,5x, 2x, 3,5x ve 4x olmak üzere beş farklı odak uzaklığı sunulacak. Vibe Master modu 21 farklı portre seçeneği içerecek. Yapay zeka desteği ile birlikte gelecek akıllı telefonda AI Edit Genie özelliği sayesinde fotoğrafta saç ve arka plan dahil birçok düzenleme yapılacak. Telefon ayrıca 4K HDR video kaydı destğeine de sahip olacak.

Realme 16 Pro'nun ÖZellik Listesi

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Dimensity 7300

RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB

Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Boyutlar: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

Ağırlık: 192 gram

Realme 16 Pro'da MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Realme Narzo 90'da ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Realme 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin merakla beklenen uygun fiyatlı Android telefonu 16 Pro, 6 Ocak tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun gri, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacağı söyleniyor.