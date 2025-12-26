Motorola'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola, Signature isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bu görseller, Motorola Signature'un tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Ayrıca Android telefonun hangi renk seçeneklerine sahip olacağı da belli oldu.

Motorola Signature'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Motorola Signature'un arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Motorola logosu da bulunacak. Telefonun ses tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Telefon ayrıca mor ve zeytin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

Motorola Signature'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre telfeon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto G Power (2026) modelinde MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Signature, 16 GB RAM seçeneği ile b irlikte gelecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. Moto G Power (2026) modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer aldığını belirtelim.