vivo 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıttı! 44W Hızlı Şarja Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir akıllı telefon daha katıldı. vivo, Y50s 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Android telefonun teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Y50s 5G, hızlı şarj teknolojisi, yüksek batarya kapasitesi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo Y50s 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Arka Kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Video Kaydı: 1080p

1080p Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

vivo Y50s 5G'nin ekranı 6,74 inç büyüklüğüne sahip. Uygun fiyatlı Android telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Çift SIM kart desteğine sahip telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de mevcut.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen akıllı telefon, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 256 GB UFS 2.2 seçeneği mevcut. 5G desteği ile birlikte gelen cihaz 3,5 mm kulaklık girişine sahip. 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında olan telefon 204 gram ağırlığında.

USB Type-C portuna sahip olan akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Otomatik odaklama özelliğine sahip olan bu kamera, 1080p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. IP64 sertifikasına sahip telefon su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

vivo Y50s 5G Fiyatı

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu Y50s 5G'nin 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.799 yuan (11.091 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah, altın ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan akıllı telefon, Çin'de satışa sunulacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.