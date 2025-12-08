Realme'nin 12 GB RAM'li Ucuz Telefonu Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

Realme'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefona dair önemli bir bilgi ortaya çıktı. Realme 16 Pro'nun tanıtım tarihi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Bütçe dostu Android telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro'nun 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Realme 16 Pro+ da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

RMX5131 model numarasına sahip olan Realme 16 Pro'nun arka tarafında kare bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Realme logosu da yer alacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak.

Realme 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Boyutlar: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

162,6 x 77,6 x 7,75 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 7 serisi bir işlemci

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.

Realme 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 28.999 rupi (13.684 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16 Pro'nun 30.000 rupi (14.156 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.