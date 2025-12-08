iPhone Air'e Benzeyen Android Telefonun Renk Seçenekleri Belli Oldu
vivo S50 Pro Mini'nin yeni görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte Android telefonun renk seçenekleri belli oldu. İşte akıllı telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo S50 Pro Mini, mor, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.
- Akıllı telefonun kamera modülü tasarımı, iPhone Air'e benzeyecek.
- vivo'nun yeni telefonu 50 Pro Mini, 15 Aralık'ta tanıtılacak.
vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli S50 Pro Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan vivo S50 Pro Mini'nin bu kez renk seçenekleri paylaşıldı. Görsele göre çok şık bir tasarıma sahip akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile gelecek.
vivo S50 Pro Mini'nin Renk Seçenekleri Belli Oldu
vivo S50 Pro Mini, mor, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun kamera modülü tasarımı, iPhone Air'e benzeyecek. Telefonda yatay olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.
vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69
- Parmak İzi Sensörü: 2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 65W
Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim.
120Hz OLED Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı
vivo S50'nin özellikleri ortaya çıktı. Peki, vivo'nun yeni akıllı telefonunda hangi donanım tercih edilecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?
Merakla beklenen vivo S50 Pro Mini, 15 Aralık'ta tanıtılacak. Tanıtımla beraber Android telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.