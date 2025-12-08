iPhone Air'e Benzeyen Android Telefonun Renk Seçenekleri Belli Oldu

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli S50 Pro Mini ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan vivo S50 Pro Mini'nin bu kez renk seçenekleri paylaşıldı. Görsele göre çok şık bir tasarıma sahip akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

vivo S50 Pro Mini'nin Renk Seçenekleri Belli Oldu

vivo S50 Pro Mini, mor, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun kamera modülü tasarımı, iPhone Air'e benzeyecek. Telefonda yatay olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop kamera + ultra geniş açılı kamera Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

IP68/69 Parmak İzi Sensörü: 2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü

2. nesil 3D ekran altı parmak izi sensörü Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 65W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen vivo S50 Pro Mini, 15 Aralık'ta tanıtılacak. Tanıtımla beraber Android telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.