Yapay Zeka Destekli Kulaklık Geliyor! Gürültü Otomatik Engellenecek

Realme Buds Air 8'in tanıtım tarihi belli oldu. Yapay zeka destekli özellikleri ile kullanıcıların ilgi odağı hâline gelecek bu kulaklık, ortamdaki gürültü seviyesini analiz edip sizin için en uygun gürültü engelleme seviyesini ayarlayacak. Böylece siz de müzik deneyiminizin keyfini çıkarabileceksiniz.

Realme Buds Air 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Buds Air 8, 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Yeni kablosuz kulaklık Buds Air 8 ile birlikte Realme 16 Pro serisini de tanıtılacağı da açıklandı. Cihaz, altın, koyu gri ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Bu kulaklık, Japon tasarımcı Naoto Fukasawa tarafından tasarlandı.

Realme Buds Air 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme Buds Air 8 hem ses kalitesi hem yazılım tarafında markanın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden biri olarak ön plana çıkacak. Yapay zeka destekli özellikleri sayesinde sadece müzik dinlemek için kullanabileceğiniz bir cihaz olmanın çok ötesine geçip size gelişmiş bir ses deneyimi sunan kulaklık olacak.

Kulaklık, 11 mm ve 6 mm olmak üzere iki farklı sürücü ile gelecek. Frekansları optimize ederek basların derinliğini arttırıp tizleri daha net hâle getirecek. Böylece müziklerdeki ritimler çok daha belirgin bir hâl alıp aktarılmak istenen duyguyu daha net bir şekilde almanız mümkün olacak.

ANC ya da diğer bir deyişle aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak yeni kulaklık, 55 dB'ye kadar gürültüyü engelleyecek. Bu, özellikle kalabalık ortamlardaki uğultuları unutturup size tamamen sese odaklanma fırsatı sunacak. Bu gürültü engelleyicinin uyarlanabilir olduğunu belirtmek gerekiyor. Yapay zeka, çevredeki gürültü seviyesini analiz ederek ne kadar güçlü bir gürültü engelleme işleminin yapılacağı otomatik olarak ayarlanacak.

Hi-Res Audio Wireless sertifikalı kulaklık, LHDC desteğine sahip olacak. Yapay zeka özellikleri ise sadece daha yüksek ses kalitesi değil, kullanım kolaylığı da sağlayacak. Akıllı asistan desteği ile telefonu elinize almadan cevabını merak ettiğiniz sorulara hızlıca yanıt bulabileceksiniz. Yapay zekanın devreye girdiği bir diğer nokta, kişiselleştirme olacak. Dinlenen müzik türüne göre ses profili sürekli olarak güncellenecek. Böylece yüksek seslerdeki olası bozulmalar gerçek zamanlı olarak düzeltilebilecek ve her ses seviyesinde ideal bir sonuç alınabilecek.