Benzersiz Tasarımlı Kulaklık Tanıtıldı: Şarjı 36 Saat Gidiyor!

Çinli teknoloji üreticisi Realme, ses ürünleri pazarında sıra dışı tasarımlı yeni bir modelle karşımıza çıktı. Realme Buds Clip isimli yeni kablosuz kulaklık marka tarafından bazı büyük e-ticaret platformlarında satışa sunuldu. Bu gelişme ile birlikte yeni cihazın tüm özellikleri ve fiyatı da netleşti. İşte detaylar!

Realme Buds Clip'in Özellikleri

Yeni Buds Clip, adından da anlaşılabileceği üzere açık kulak yapısına sahip kulaklık sınıfında yer alıyor. Bu tasarımı sayesinde yeni cihaz, Huawei FreeClip modeline benzer şekilde ses sürücülerini, mikrofonları ve bataryayı halkasında barındırıyor. Ayrıca şarj kutusunda estetik bir detay olarak halka şeklinde bir LED ışık da bulunuyor.

Söz konusu model güçlü ve tok baslar sunan 11mm çift mıknatıslı ve geniş genlikli bir ses ve hoparlör sürücüsüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca daha iyi bir arama deneyimi için cihazda yapay zeka destekli Çevresel Gürültü Azaltma (ENC) ve eş zamanlı çeviri teknolojisi de mevcut.

Pil ömrü konusunda da iddialı olan yeni kulaklık tek bir tam şarjla 7 saate kadar kullanım süresi sunarken şarj kutusuyla birlikte bu süreyi 36 saate kadar çıkartabiliyor. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 standardını kullanan cihaz, hızlı eşleştirme, çift cihaz desteği ve düşük gecikme modu gibi yenilikçi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Titanyum Siyahı ve Titanyum Altını olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Realme Buds Clip küresel pazarda yaklaşık 60 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla alıcı bulmaya başladı.

Peki siz Realme'nin sıra dışı tasarımlı yeni kulaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.