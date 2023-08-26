Bütçe Dostu Realme Buds T300 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Kablosuz kulaklık modeli Realme Buds T300 tanıtıldı. Yapılan tanıtımda Realme Buds T300'ün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı uygun fiyat etiketinin yanı sıra aktif gürültü engelleme (ANC) ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Buds T300 Özellikleri

Bluetooth : 5.3

: 5.3 Mikrofon : Dört mikrofon

: Dört mikrofon Sürücü : 12,4 mm dinamik sürücü

: 12,4 mm dinamik sürücü Suya Dayanıklılık : IP55

: IP55 Pil Ömrü : Şarj kutusuyla birlikte ve ANC kapalıyken 40 saate kadar

: Şarj kutusuyla birlikte ve ANC kapalıyken 40 saate kadar Aktif Gürültü Engelleme : Destekliyor.

: Destekliyor. 360 Derece Uzamsal Ses: Destekliyor.

Realme Buds T300 olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık modeli, 12,4 mm dinamik sürücü ile dikkat çekiyor. IP55 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip olan kulaklık, Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor.

Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleme ve 360 derece Uzamsal Ses teknolojileri ile öne çıkıyor. Kulaklığın şarj kutusuyla birlikte aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 40 saate kadar pil ömrü olduğu söyleniyor.

Ayrıca yalnızca 10 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde edildiği belirtiliyor. Peki, Realme tarafından tanıtılan yeni kablosuz kulaklık modeli ne kadar fiyata sahip?

Realme Buds T300 Fiyatı

İki farklı renk seçeneği sunan Realme Buds T300 için Endonezya'da 499.000 Rp yani yaklaşık olarak 33 dolar fiyat belirlendi.

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