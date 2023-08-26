Bütçe Dostu Realme Buds T300 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Realme Buds T300'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Realme'nin uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklık modeli neler sunuyor? İşte ayrıntılar!
Kablosuz kulaklık modeli Realme Buds T300 tanıtıldı. Yapılan tanıtımda Realme Buds T300'ün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı uygun fiyat etiketinin yanı sıra aktif gürültü engelleme (ANC) ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Realme Buds T300 Özellikleri
- Bluetooth: 5.3
- Mikrofon: Dört mikrofon
- Sürücü: 12,4 mm dinamik sürücü
- Suya Dayanıklılık: IP55
- Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte ve ANC kapalıyken 40 saate kadar
- Aktif Gürültü Engelleme: Destekliyor.
- 360 Derece Uzamsal Ses: Destekliyor.
Realme Buds T300 olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık modeli, 12,4 mm dinamik sürücü ile dikkat çekiyor. IP55 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip olan kulaklık, Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor.
Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleme ve 360 derece Uzamsal Ses teknolojileri ile öne çıkıyor. Kulaklığın şarj kutusuyla birlikte aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 40 saate kadar pil ömrü olduğu söyleniyor.
Ayrıca yalnızca 10 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi elde edildiği belirtiliyor. Peki, Realme tarafından tanıtılan yeni kablosuz kulaklık modeli ne kadar fiyata sahip?
En İyi Gürültü Önleyici Kulaklık Modelleri ve Fiyatları
Gürültü engelleyici kulaklık modelleri, özellikle sesli ortamlarda telefon görüşmelerinizi oldukça kolaylaştırabilir.
Realme Buds T300 Fiyatı
İki farklı renk seçeneği sunan Realme Buds T300 için Endonezya'da 499.000 Rp yani yaklaşık olarak 33 dolar fiyat belirlendi.
Suya Dayanıklı Kablosuz Kulaklık Modelleri ve Fiyatları - 2023
Bluetooth kulaklık modelleri arasında seçim yaparken teknik özelliklerin yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir detay daha var: Suya dayanıklılık! Bazı bluetooth kulaklık modellerinde maalesef böyle bir özellik bulunmuyor.
Realme marka kablosuz kulaklık modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu kulaklık ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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