Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Çinli akıllı telefon devi Realme'nin uygun fiyatlı modeli C100i için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda lansmanı yapılması beklenen mobil cihazla ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak akıllı telefon, resmi bir devlet kurumu tarafından onaylandı. Bu doğrultuda geri sayım başladı.

Realme C100i, NBTC Sertifikası Aldı

Realme C100i modelinin Tayland'da NBTC sertifikasını aldığı ortaya çıktı. Bilmeyenler için NBTC (Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu), ülkede satışa sunulacak elektronik cihazların belirlenen standartlara uygun olup olmadığını denetleyen resmi kurum olarak görev yapıyor.

Son gelişmelere göre Realme C100i’nin gerekli tüm kriterleri karşılayarak onay aldığını görüyoruz. Bu da lansmana bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor. Bu arada ilgili raporda telefonun özellikleriyle ilgili bir detay yok. Ancak beklenen Realme C100i özellikleri için geçmiş sızıntılara bakabiliriz.

Realme C100i Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP

Derinlik Sensörü: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 6.0

Bağlantı: 5G Desteği

Parmak İzi Okuyucu: Var

İddialara göre Realme C100i, 6,8 inç büyüklüğünde LCD ekranla gelecek. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak bu panel, 144 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Telefon bütçe dostu olmasına rağmen oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte cihaz, MediaTek imzalı Dimensity 6300 işlemciden güç alacak. 6 nm fabrikasyon sürecinden geçecek yonga setini diğer bütçe dostu modellerde de görmüştük. Bu arada bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı eşlik edecek.

Öte yandan 6.000 mAh kapasitesinde bataryadan enerji alacak. Böylelikle uzun kullanım süresi sunacakken, 45W hızlı şarjla kısa sürede şarj olabilecek. Diğer Realme C100i özelliklerine baktığımızda ön tarafta 16 MP özçekim kamerası yer alacağını görüyoruz. Arka taraftaysa 50 MP ana + 2 MP derinlik kameraları bulunacak. Bu çözünürlüklerin cihaz uygun fiyatlı olmasına rağmen ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Yazılım tarafında Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 üzerinde çalışacak telefon, 5G bağlantı desteği sunacak. Son olarak parmak izi okuyucusuna sahip olacağını da ekleyelim.

Realme C100i Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100i modelinin nisan veya mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Buna göre önümüzde çok bir vakit yok.

Realme C100i Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C100i başlangıç fiyatının 235 euro olacağı söyleniyor. Bunu güncel döviz kuru üzerinden çevirdiğimizde yaklaşık 12 bin TL'ye denk geldiğini görüyoruz. Tabii söz konusu cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsiz. Realme C serisi modeller ülkemizde yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda Realme C100i'nin Türkiye'de satılma ihtimali yok değil. Peki eğer satılırsa, fiyatı kaç para olur?

Ülkemizde akıllı telefonlar için yaklaşık yüzde 104 oranında vergi uygulanıyor. Bu doğrultuda döviz kuru karşılığı olan 12 bin TL, yaklaşık 24 bin TL'ye çıkıyor. Bunu beklenen Türkiye fiyatı olarak işaret edebiliriz. Tabii marka ülkemize özel bir düzenleme yaparsa daha düşük bir fiyat etiketiyle de karşılaşabiliriz.

Editörün Yorumu

Realme C100i’nin sunduğu özelliklerle en iyi uygun fiyatlı telefonlar arasında yer alacağını düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı, güncel yazılım deneyimi ve 5G bağlantı desteği, cihazın öne çıkmasını sağlayabilir. Bunu piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme C100i'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.