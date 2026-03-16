Realme'nin 7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefonu Yolda! Tarih Verildi

Realme, bütçe dostu yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. P4 Lite 5G olarak adlandırılan yeni telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Dev bataryası sayesinde uzun bir pil ömrü sunacak telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak.

Realme P4 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4 Lite 5G, 19 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri,ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme P4 Lite 4G, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı. Tanıtım tarihi duyurusu ile birlikte telefona dair bir görsel de paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı da belli oldu.

Realme P4 Lite 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka kamera tasarımı, Realme P4 Lite 4G'den çok farklı olacak. P4 Lite 5G'nin arka yüzeyinde kameralar dikey olarak konumlanacak. Kamearların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. P4 Lite 4G'nin arka yüzeyinde ise kare şeklinde bir modül tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alıyor.

Realme P4 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4 Lite 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda P4 Lite 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

P4 Lite 4G için 7 bin 999 rupi (3 bin 832 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. P4 Lite 5G'nin ise önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 9 bin rupi (4 bin 311 TL) Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 8 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Realme P4 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 6 GB'a kadar

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 13 MP

Batarya: 7.000 mAh

Realme P4 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

P4 Lite 5G'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, LCD ekran üzerinde 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak. Realme P4 Lite 4G'de ise 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Realme P4 Lite 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse P4 Lite 4G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği mevcut.

Realme P4 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimesnity 6300 işlemcisi bulunacak. Orta segmentte konumlanan işlemci, 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu işlemci ayrıca Realme C85 5G ve Realme 14x dahil olmak üzere pek çok telefonda bulunuyor.

Editörün Yorumu

Realme P4 Lite 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefon uygun fiyatına rağmen 144Hz yenileme hızı, orta segment işlemci ve 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Tüm bu özelliklerin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla telefon bence bu fiyata bu özelliklerle birlikte gelirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacaktır.