Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! RAM ve Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Realme'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. C81 olarak isimlendirilen akıllı telefonun RAM, depolama ve renk seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefonda yalnızca bi adet RAM seçeneği belli olacak. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek göreceğiz.

Realme C81'in RAM ve Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Realme'nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu C81'de yalnızca 4 GB RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Realme C85'in RAM tarafında 4 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor.

RMX5388 model nuamrasına sahip olan yeni akıllı telefon "4 GB RAM + 64 GB" ve "4 GB + 128 GB" olmak üzere iki farklı sürüm ile satışa sunulacak. 4G bağlantısını destekleyek akıllı telefon siyah ve mavi renk seçenekleriyle birlikte gelecek. Realme C81'in tasarımının nasıl olacağı ise henüz belli değil.

Realme C81'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C85 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 15.499 rupi (7.348 TL) fiyat etikeit belirlenmişti. Realme C81'in ise 17.000 rupi (8.059 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme C81 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C81'in 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtım tarihine dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü akıllı telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Telefonun Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde satışa sunulacağı söyleniyor.