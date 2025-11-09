Sele Kapılan iPhone Üç Gün Çamurda Kalıp Sağ Çıktı!

Filipinler’i 31 Ekim'de vuran ve milyonlarca dolarlık yıkıma neden olan Kalmaegi Tayfunu pek çok kişinin hayatını kabusa çevirdi. Ancak bu felaketin ortasında, modern teknolojinin dayanıklılığını kanıtlayan inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı.

Reddit'te 'bricksandcanvas' kullanıcı adıyla yaşadıklarını paylaşan bir mağdur, evinin sele teslim olup yıldığını Sel sularının çekilmesinin ardından iPhone 17 Pro Max'ini çamurların içerisinde kaybettiğini ancak olaydan tam 3 gün sonra telefonunu sapa sağlam bir şekilde bulduğunu açıkladı. İşte bu sıra dışı olayın inanılmaz detayları!

Üç Gün Çamurun Altında Kalan iPhone 17 Pro Max Çizik Bile Almadı

iPhone'un böylesinde büyük bir afetin ardından tek parça bir şekilde bulunması bile büyük bir başarıyken, cihazın fiziki durumu herkesi şaşırttı. Zira 3 gün boyunca çamurun altında kalmasına rağmen iPhone 17 Pro Max'in neredeyse hiç çizik almadan kurtulduğu görülüyor.

Peki amiral gemisi cihaz bu sağlamlığını neye borçlu? Apple, sağlam gövdesi sayesinde IP68 sertifikasına sahip olan telefonunun suya ve toza karşı tam dayanıklılık sergilediğini açıklamıştı. Gelişen teknolojiyle birlikte Apple'ın ürünlerine entegre ettiği bu üstün koruma özellikleri bu defa gerçek anlamda hayat kurtarıcı bir rol üstlendi.

Kullanıcıyı Eski Bir Intel MacBook Kurtardı

Hikayenin asıl şaşırtıcı kısmı telefonun nasıl bulunduğu ile ilgili. Kullanıcı, sel sırasında su geçirmezlik özelliğine sahip olmayan M4 MacBook Pro'sunun hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, şans eseri bir şekilde eski Intel işlemcili bir MacBook'un imdadına yetiştiğini ifade ediyor.

Yaşadığı büyük şoku, ayağındaki derin yarayı ve hastane masraflarını ödeyememe düşüncelerini aşmaya çalışan kullanıcı olaydan hemen sonra internete bağlanmak ve yardım istemek için bu eski dizüstü bilgisayarı kullandığını ifade ediyor.

"Yanımda sadece eski MacBook'um vardı ve ayağım kanayan büyük bir yaraya sahip olduğu için hastaneye 3 kilometre çıplak ayakla yürümek zorunda kaldım. Hastaneden sonra yerel bir Dunkin'e gidip oradaki bir kişiden internet verisi rica ettim. Bilgisayarım üzerinden anneme mesaj atıp toparlanabileceğim bir otel odası ayarlamasını istedim."

Peki siz bu ilginç olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.