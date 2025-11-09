Sele Kapılan iPhone Üç Gün Çamurda Kalıp Sağ Çıktı!
Filipinler’i vuran bir sel felaketinin ardından bir kullanıcının iPhone 17 Pro Max'i, üç gün boyunca çamura gömülü kalmasına rağmen hasarsız bulundu.
- Sel felaketi sonucu iPhone 17 Pro Max'ini kaybeden bir kullanıcı telefonunu olayın ardından üç gün sonra çamurun içinde buldu.
- Cihazın IP68 koruması sayesinde çamurlu su karışımına karşı direnç gösterdiği ve gözle görülür hiçbir hasar veya çizik almadığı belirtiliyor.
- Selde M4 MacBook Pro'su hasar gören kullanıcı, yardım çağırmak için eski bir Intel MacBook'u kullandığını belirtiyor.
Filipinler’i 31 Ekim'de vuran ve milyonlarca dolarlık yıkıma neden olan Kalmaegi Tayfunu pek çok kişinin hayatını kabusa çevirdi. Ancak bu felaketin ortasında, modern teknolojinin dayanıklılığını kanıtlayan inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı.
Reddit'te 'bricksandcanvas' kullanıcı adıyla yaşadıklarını paylaşan bir mağdur, evinin sele teslim olup yıldığını Sel sularının çekilmesinin ardından iPhone 17 Pro Max'ini çamurların içerisinde kaybettiğini ancak olaydan tam 3 gün sonra telefonunu sapa sağlam bir şekilde bulduğunu açıkladı. İşte bu sıra dışı olayın inanılmaz detayları!
Üç Gün Çamurun Altında Kalan iPhone 17 Pro Max Çizik Bile Almadı
iPhone'un böylesinde büyük bir afetin ardından tek parça bir şekilde bulunması bile büyük bir başarıyken, cihazın fiziki durumu herkesi şaşırttı. Zira 3 gün boyunca çamurun altında kalmasına rağmen iPhone 17 Pro Max'in neredeyse hiç çizik almadan kurtulduğu görülüyor.
Peki amiral gemisi cihaz bu sağlamlığını neye borçlu? Apple, sağlam gövdesi sayesinde IP68 sertifikasına sahip olan telefonunun suya ve toza karşı tam dayanıklılık sergilediğini açıklamıştı. Gelişen teknolojiyle birlikte Apple'ın ürünlerine entegre ettiği bu üstün koruma özellikleri bu defa gerçek anlamda hayat kurtarıcı bir rol üstlendi.
I almost drowned and died from a flash food. My whole house was destroyed and everything in it. my phone survived being in mud for 3 days
byu/bricksandcanvas iniphone
Kullanıcıyı Eski Bir Intel MacBook Kurtardı
Hikayenin asıl şaşırtıcı kısmı telefonun nasıl bulunduğu ile ilgili. Kullanıcı, sel sırasında su geçirmezlik özelliğine sahip olmayan M4 MacBook Pro'sunun hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, şans eseri bir şekilde eski Intel işlemcili bir MacBook'un imdadına yetiştiğini ifade ediyor.
Yaşadığı büyük şoku, ayağındaki derin yarayı ve hastane masraflarını ödeyememe düşüncelerini aşmaya çalışan kullanıcı olaydan hemen sonra internete bağlanmak ve yardım istemek için bu eski dizüstü bilgisayarı kullandığını ifade ediyor.
"Yanımda sadece eski MacBook'um vardı ve ayağım kanayan büyük bir yaraya sahip olduğu için hastaneye 3 kilometre çıplak ayakla yürümek zorunda kaldım. Hastaneden sonra yerel bir Dunkin'e gidip oradaki bir kişiden internet verisi rica ettim. Bilgisayarım üzerinden anneme mesaj atıp toparlanabileceğim bir otel odası ayarlamasını istedim."
