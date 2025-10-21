Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefon Tanıtıldı
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden gücünü alan realme GT 8 Pro tanıtıldı. Cihaz, 16 GB RAM, 7000 mAh batarya kapasitesi ve çok daha fazlasını sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- realme GT 8 Pro, 3999 yuan (23 bin 581 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip.
- Telefon, 120W hızlı şarj ve 7000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.
- Cihaz, 1 TB'a kadar depolama ve 16 GB'a kadar RAM seçeneği sunuyor.
Büyük bir merakla beklenen amiral gemisi telefon realme GT 8 Pro tanıtıldı. Değiştirilebilir kamera modülüne sahip cihaz, şık tasarımı ile gözleri üzerinde topluyor. Mavi ve yeşil versiyonu 214 gram, beyaz versiyonu ise 218 gram ağrılığında olan cihaz, yoğun kaynak gerektiren uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştıracak güçlü bir donanımla birlikte geliyor.
realme GT 8 Pro Özellikleri
- Ekran büyüklüğü: 6,79 inç
- Ekran teknolojisi: AMOLED
- Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel
- Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz
- Maksimum parlaklık: 7000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X
- Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
- İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0
- Ön kamera: 32 MP (f/2.4)
- Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto
- Batarya kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz
- Bağlantı / Diğer: Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan realme GT 8 Pro, AMOLED ekranda 1440 x 3136 çözünürlük, 3200Hz'e kadar anlık dokunmatik örnekleme hızı ve 7000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi, telefonun ekranını yoğun gün ışığı altında bile görmeyi mümkün hâle getiriyor.
Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği ile beraber geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.1 depolama seçeneği mevcut. Cihaz ,ekran altı parmak izi sensörüne sahip. Bu hem güvenlik seviyesini arttırırken hem de kullanım kolaylığı elde etmeye olanak tanıyor.
Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. realme GT 7 Pro'da ise 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılmıştı.
Telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı şarj etmeden uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile beraber gelen cihazda ayrıca çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve Type-C desteği de bulunuyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.
realme GT 8 Pro Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 3999 yuan (23 bin 581 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 4499 yuan (26 bin 529 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB depolama: 4299 yuan (25 bin 350 TL
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 4699 yuan (27 bin 709 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 5199 yuan (30 bin 654 TL)