Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefon Tanıtıldı

Büyük bir merakla beklenen amiral gemisi telefon realme GT 8 Pro tanıtıldı. Değiştirilebilir kamera modülüne sahip cihaz, şık tasarımı ile gözleri üzerinde topluyor. Mavi ve yeşil versiyonu 214 gram, beyaz versiyonu ise 218 gram ağrılığında olan cihaz, yoğun kaynak gerektiren uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştıracak güçlü bir donanımla birlikte geliyor.

realme GT 8 Pro Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,79 inç

6,79 inç Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel

1440 x 3136 piksel Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz

3200Hz Maksimum parlaklık: 7000 nit

7000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

12 GB, 16 GB LPDDR5X Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Ön kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto

50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz

120W kablolu, 50W kablosuz Bağlantı / Diğer: Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan realme GT 8 Pro, AMOLED ekranda 1440 x 3136 çözünürlük, 3200Hz'e kadar anlık dokunmatik örnekleme hızı ve 7000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi, telefonun ekranını yoğun gün ışığı altında bile görmeyi mümkün hâle getiriyor.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği ile beraber geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.1 depolama seçeneği mevcut. Cihaz ,ekran altı parmak izi sensörüne sahip. Bu hem güvenlik seviyesini arttırırken hem de kullanım kolaylığı elde etmeye olanak tanıyor.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. realme GT 7 Pro'da ise 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılmıştı.

Telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı şarj etmeden uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile beraber gelen cihazda ayrıca çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve Type-C desteği de bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

realme GT 8 Pro Fiyatı