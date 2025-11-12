Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefonun Fiyatı Sızdırıldı

Değiştirilebilir kamera modülüne sahip olan Realme GT 8 Pro geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. Global pazara gelmeye hazırlanan Realme GT 8 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon Avrupa'da 1.099 euro (53 bin 780 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olacak.

Realme GT 8 Pro'nun Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Avrupa'da Realme GT 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.099 euro (53 bin 780 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.199 euro (58 bin 671 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 1.299 euro (63 bin 562 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Realme GT 8 Pro Avrupa'ya Ne Zaman Gelecek?

Mavi, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Realme GT 8 Pro'nun Avrupa'da 24 Kasım tarihinde satışa sunulacağı iddia edildi. Dev batarya, yüksek şarj hızı, çok güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan telefon, 2025 yılınnı ekim ayında Çin'de tanıtılmıştı.

Realme GT 8 Pro Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 6,79 inç

6,79 inç Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel

1440 x 3136 piksel Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz

3200Hz Batarya kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1 Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz

120W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0

Android 16 tabanlı realme UI 7.0 Maksimum parlaklık: 7000 nit

7000 nit Ön kamera: 32 MP (f/2.4)

32 MP (f/2.4) Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto

50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X

Realme'nin yeni telefonu, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada Realme GT 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edildiğini de belirtelim.