Galaxy S26 Ultra'nın Şarj Hızı Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung Galaxy S26 Ultra'nın şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, bir önceki modelden daha yüksek şarj hızına sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

İddiaya göre Samsung Galaxy S26 Ultra, 60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Samsung Galaxy S25 Ultra, 45W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj desteği ile satışa sunulmuştu. Dolayısıyla telefon, önceki modelden çok daha hızlı şarj olarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek.

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26 Ultra'nın 5.400 mAh civarı batarya kapasitesi ile birlikte bekleniyor. Galaxy S25 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Galaxy S26 Ultra'nın ayrıca 163,6 mm x 78,1 mm x 7,9 mm boyutlarında olacağı öne sürüldü.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğüdne ultra geniş açılı kamera, 50 mgapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. Peki, Galaxy S26 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26'nın 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemciye, yüksek yenileme hızına ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip olan Samsung Galaxy S25 Ultra, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.