Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefon Global Pazara Geldi
Şık bir tasarım ve dikkat çekici özelliklerle birlikte gelen realme GT 8 Pro, global pazar için piyasaya sürülmeye başlandı. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- realme GT 8 Pro, Hindistan'da 72.999 rupi (34 bin 859 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
- Telefonun ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de sunulması bekleniyor.
- Telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor.
Değiştirilebilir kamera modülüne sahip realme GT 8 Pro, geride bıraktığımız aylarda Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Dikkat çekici tasarımı ile odak noktası hâline gelen telefon şimdi de global pazar için sunulmaya başlandı. Bununla birlikte çok güçlü bir işlemci ile gelen cihazın global fiyatı da belli oldu.
realme GT 8 Pro Global Pazara Geldi
realme GT 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu 72.999 rupi (34 bin 859 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu 78.999 rupi (37 bin 724 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunuldu. İlerleyen süreçte diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.
realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Neler?
- Ekran büyüklüğü: 6,79 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1440 x 3136 piksel
- Ekran teknolojisi: AMOLED
- Anlık dokunma örnekleme hızı: 3200Hz
- Batarya kapasitesi: 7000 mAh
- Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
- Hızlı şarj desteği: 120W kablolu, 50W kablosuz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- İşletim sistemi: Android 16 tabanlı realme UI 7.0
- Maksimum parlaklık: 7000 nit
- Ön kamera: 32 MP (f/2.4)
- Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açı, 200 MP (f/2.6) periskop telefoto
- RAM seçenekleri: 12 GB, 16 GB LPDDR5X
- Bağlantı / Diğer: Çift SIM, USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip realme GT 8 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3136 çözünürlük, 7000 nit maksimum parlaklık ve 3200Hz'e kadar anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde telefonu yoğun gün ışığı altında dahi sorunsuz bir şekilde kullanma imkânına sahip oluyorsunuz.
Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. realme GT 7 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.
Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.1 depolama seçeneği mevcut. Cihaz ayrıca ekran altı parmak izi sensörüne sahip ve Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, çift SIM, USB Type-C ve NFC desteği sunuyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.
Cihaz, 7000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde dev batarya kısa süre içinde şarj edilebiliyor. Telefon, Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile beraber geliyor.