Bu Telefonlarda WhatsApp Kullanılamayacak! Tarih Belli Oldu

Android işletim sisteminin ilk sürümleri ile son sürümleri arasında artık neredeyse devasa bir fark bulunuyor. Geliştiricilerin uygulamalarını bütün sürümlerle uyumlu tutması da giderek zorlaşıyor. Örneğin WhatsApp, çok yakın bir zamanda tam da bu gibi sebeplerden ötürü bazı eski Android sürümlerine verdiği desteği sona erdirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp Hangi Android Sürümlerini Desteklemeyecek?

WhatsApp şu an Android işletim sisteminin en az 5.0 sürümünün yüklü olmasını gerektiriyor. Yeni yapılan duyuruya göre anlık mesajlaşma uygulaması yakında Android 6 altını da desteklememeye başlayacak. Yani Android bundan daha düşük sürüme sahip olan kişiler, güncelleme yayınlandıktan sonra WhatsApp'a erişimini kaybedecek.

WhatsApp Android 6 Altına Desteği Ne Zaman Sonlandıracak?

WhatsApp'ın Android 6 altına desteği keseceği tarih 8 Eylül 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra WhatsApp uygulaması artık Android 6'nın altındaki cihazlarda kullanılamamaya başlanacak. Bu arada iOS için şimdilik herhangi bir değişiklik olmadığını da belirtelim. iOS 15.1 ya da daha yeni iOS yüklü olan iPhone'larda sorunsuz şekilde çalışmayı sürdürecek.

WhatsApp'a Erişimini Kaybedecek Olanlar Ne Yapmalı?

WhatsApp'a erişimini kaybedecek olan kişiler, son tarih gelmeden sohbetlerin bir yedeğini almalı. Bunun için sohbetleri Google Drive'a yedeklemeyi tercih edebilirler. Ayrıca WhatsApp'ı sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmek için işletim sistemini güncellemeyi (zamanında güncelleme yapmayı reddedenler için geçerli) düşünebilir ya da yeni bir cihaz alabilirler.

Hâlâ Android 6 Altı Kullananlar Var mı?

StatCounter tarafından paylaşılan Ocak-Nisan 2026 verilerine baktığımızda dünya genelinde hâlâ Android 6'nın altında bir sürüme sahip cihaz kullananların hâlâ olduğunu görüyoruz. Tabii, bunun Android 15 ya da 16 sürümlerinin yanında çok düşük bir yüzde olduğunu da belirtmekte fayda var. Benzer oranların Türkiye'de de olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Android 6 altı bir cihaza sahip kişi sayısı her ne kadar çok az olsa da bu karardan etkilenecek yine de çok fazla insan olacaktır. Bana göre önlerinde hâlâ uzun sayılabilecek bir süre var ancak bunun geçiş için iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu, önemli sohbetlerin yanı sıra fotoğraf ve videoları da kaybetmemek için kritik önem taşıyor.