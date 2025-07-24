Realme'den Çok Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Realme GT 7 ve Realme GT 7 Pro tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan sızıntı ile Realme GT 8 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Realme GT 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Realme GT 8 Pro'nun ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan bilgilere göre telefon güçlü donanımıyla yüksek performans sunacak.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre GT 8 Pro'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Realme GT 7 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek yeni telefonda OLED ekran teknolojisi yer alacak. Telefonun ekranı 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçeneğinin sunulması bekleniyor.

Realme'nin yeni telefonunda en az 7000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. GT 7 Pro'da ise 6.500 mAh batarya kapsitesi bulunuyor. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.