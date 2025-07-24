Samsung'un 102 Bin TL'lik Telefonuna Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy Z Fold 7'ye dayanıklılık testi yapıldı. Birbirinden zorlu testlere maruz kalan telefonun sergilediği performans ise şaşırttı.

Samsung Galaxy Z Fold 7'ye Dayanıklılık Testi Yapıldı

9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 7'nin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. Gupta Information Systems isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Fold 7 ilk olarak 12 saatten fazla süre boyunca buzlu suyun içerisinde bekletildi. Telefon, buzları çözüldükten sonra sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti.

Test bununla sınırlı kalmadı. Bir kutunun içerisine koyulan telefon, 30 dakika boyunca nehrin içinde bekletildi. Telefon ayrıca soğuk kahve, meyve suyu, sabunlu su, süt, hindistan cevizi suyu, limonlu su, soğuk içecek ve deterjan dahil sekiz farklı sıvı ile tek tek test edildi.

14 dakika 8 saniye uzunluğundaki videoda ayrıca Galaxy Z Fold 7'ye çizilme, bükülme ve düşme testleri de uygulandı. Katlanabilir telefon, bu testlerden sonra bile sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti.