Realme'den 144Hz Ekranlı Telefonlar Geliyor! Tarih Açıklandı

Realme, GT 8 ve GT 8 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak yeni telefon serisi tanıtmaya hazırlanıyor. GT 8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Paylaşılan bilgliere göre yeni telefonlar önümüzdeki hafta tanıtılacak. Telefonlar yüksek yenileme hızı, dev batarya ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme GT 8 Serisinin Tanıtım Tarihi

Realme GT 8 ve GT 8 Pro, 21 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen ve 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme GT 7 ve Realme GT 7 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera Sistemi: 200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 120W hızlı şarj teknolojisi

120W hızlı şarj teknolojisi İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

İddiaya göre telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin yeni telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

GT 8 Pro'nun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil ancak GT 7 Pro'da 16 megapiksel kamera mevcut.

Realme GT 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, yalnızca tek şarjla telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. GT 8 ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. GT 8, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.