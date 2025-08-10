Realme'nin Yeni Amiral Gemisi İçin Geri Sayım Başladı: 7000 mAh Bataryaya Sahip!

Android 16'nın bu yıl sonbahar ayları yerine geçtiğimiz haziran ayında piyasaya sürülmesi pek çok markanın yeni amiral gemisi telefonlarını daha erken piyasaya sürmeye itiyor. Öyle ki başta Xiaomi olmak üzere pek çok Çinli üreticinin hedefi, yeni üst düzey telefonlarını en geç ekim-kasım aylarında kullanıcılarla buluşturmak.

Son olarak buna benzer bir hamle Realme'den geldi. Şirketin üst düzey yöneticisinden gelen açıklamaya göre yeni Realme GT 8 beklenenden daha ekran bir tarihte piyasaya sürülecek. İşte Realme GT 8'in tanıtım tarihi!

Realme GT 8 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Realme Başkan Yardımcısı Wang Wei, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni Realme GT 8 serisinin ekim ayında resmen tanıtılacağını duyurdu. Daha öncesinde yeni amiral gemisi telefonlar için beklentiler kasım ayını işaret ediyordu.

Realme yöneticisi ayrıca, yeni GT 8 serisinin selefi Realme GT 7'ye kıyasla tamamen yeniden tasarlanmış bir görünüme ve sürpriz özelliklere sahip olacağını ifade etti. Nitekim serinin Pro modeli olan Realme GT 8 Pro hakkında daha öncesinde sızdırılan bilgiler bu iddiaları doğrular nitelikte.

Realme GT 8 Pro Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Söylentilere göre Realme GT 8 Pro, Samsung'dan tedarik edilecek 6.85 inçlik 2K OLED panele ev sahipliği yapacak. Telefon, bu yılın sonunda ve 2026'nın başında piyasaya sürülecek pek çok amiral gemisine benzer şekilde yeni Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak.

Batarya alanında uzun bir süredir sınırları zorlayan Realme, yeni GT 8 Pro'da 7000 mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı planlıyor. Üstelik cihazın bu devasa pile ek olarak 100W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

Samsung'un 200 MP'lik HP9 periskop telefoto sensörünü bünyesinde barındırması beklenen telefonun ayrıca dayanıklılık adına metal bir çerçeveyle geleceği öne sürülüyor. Yaklaşık 500 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen Realme GT 8 Pro hakkında ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.