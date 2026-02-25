Realme'nin 2 Telefonuna Daha Android 16 Güncellemesi Geldi

Realme'nin Android 16 tabanlı Realme UI 7 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Tasarımda önemli değişiklikler ve pek çok yeni özellik içeren bu büyük güncelleme, kısa süre önce Narzo 70 serisine ait iki modele geldi. Böylece bu iki akıllı telefon, Realme'nin en güncel yazılımına sahip oldu.

Realme'nin Hangi Telefonlarına Android 16 Gelecek?

Realme Narzo 70 Pro ve Narzo 70 Turbo, 2024 yılında Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile birlikte satışa sunulmuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan bu telefonlar için kısa süre önce Android 16 tabanlı Realme UI 7 güncellemesi yayınlandı. Tüm büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi Realme UI 7 de kademeli olarak sunuluyor.

Güncelleme kademeli olarak sunulduğundan dolayı şu anda bazı telefonlarda güncelleme görünmeyebilir. Kısa sürede içinde tüm kullanıcılar bu sürüme erişebilecektir. Realme Narzo 70 Pro "RMX3868_16.0.0.220" sürüm numarasına, Narzo 70 Turbo ise "RMX5003_16.0.0.204" sürüm numarasına sahip.

Realme UI 7 güncellemesini yapabilmek için ilk olarak ayarlar menüsünde bulunan Sistem kategorisine girin ve ardından Yazılım Güncellemesi bölümünü açın. Son olarak indirme işlemini başlatın. Güncelleme dosyasını indirip yükledikten sonra Android 16 tabanlı Realme UI 7 sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu büyük Android güncellemesi ile birlikte mobil cihazlar önemli değişikliklere ve yeni özelliklere kavuşuyor. Gelişmiş animasyonlardan sistem performansında iyileştirmelere, ağ optimizasyonundan AI Recorder özelliğine kadar pek çok yenilik mevcut.

Realme UI 7'nin sundukları bunlarla sınırlı değil. Mobil cihaz ayrıca dinamik ışık efektleri, yeni hava durumu animasyonları, yapay zekâ destekli tema seçenekleri, hareketli duvar kâğıtları ve çok daha fazlasına sahip oluyor. Tüm bu yenilikler, genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.