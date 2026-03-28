Realme'den Ucuz Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Realme, Narzo 100 Lite isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Narzo 100 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme Narzo 100 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD RAM: 4 GB ve 6 GB

4 GB ve 6 GB Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Batarya: 6000 mAh veya üzeri

Realme Narzo 100 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Narzo 80 Lite'ta 6,67 inç erkan boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit parlaklık mevcut.

Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 625 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Realme Narzo 100 Lite'ta Kaç GB RAM Bulunacak?

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelmesi beklenen Narzo 10 Lite, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Narrzo 80 Lite'ta aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

Realme Narzo 100 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda 6.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi bulunacak. Serinin bir önceki modelinde 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 15W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Realme Narzo 100 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Narzo 100 Lite'ın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Narzo 80 Lite, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Realme Narzo 100 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Narzo 100 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme Note 60 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Narzo 80 Lite satılmıyor. Dolayısıyla Narzo 100 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa Narzo 100 Lite Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Realme Narzo 100 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Narzo 80 Lite için 10 bin 499 rupi (4 bin 926 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun ise 14 bin rupi (6 bin 569 TL) fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 12 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nednele telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Realme Narzo 100 Lite'ın ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Daha önce eğer 60Hz yenileme hızından 120Hz yenileme hızına geçtiyseniz muhtemelen arada ne kadar büyük fark olduğunu fark etmişsinizdir. Bu telefon ise 120Hz yenileme hızı ile size çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Telefonun işlemcisi henüz belli değil ancak Narzo 80 Lite'ın Dimensity 6300 işlemcisini göz önünde bulundurduğumda yeni model hem günlük kullanım hem de çoğu oyun için yeterli bir performans sağlayacaktır. Bu arada 64 GB depolama alanının günümüzde artık yetersiz olduğunu söyleyebilirim.