12 GB RAM'li Android Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekrana Sahip

OnePlus Nord CE 6'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri sızdırılan Nord CE 6'nın bu kez yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak.

OnePlus Nord CE 6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre OnePlus Nord CE 6'nın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Kameralar dikey olarak konumlanacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak. Görselde siyah renk seçeneği mevcut. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord CE 5'in arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alıyor. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş mevcut. Dolayısıyla Nord CE 6'nın tasarımı, Nord CE 5'ten çok farklı olacak.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X

8GB / 12GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Monokrom Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Nord CE 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'In yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi, Nord CE 6'nın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 5'te 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus Nord CE 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Nord CE 5'te ise 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek bulunuyor. Snapdragon 8s Gen 4'ün Nothing Phone 3, POCO F7 ve Honor 500 dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim. Nord CE 5'te ise Dimensity 8350 Apex tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Nord CE 5'te 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu ve 1430 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1430 nit üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bunlar, genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nord CE 6'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nord CE 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa yeni telefon Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 için 24.999 rupi (11.738 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6'nın ise 28 bin rupi (13.149 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre yeni telefonun Türkiye fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görsele göre OnePlus Nord CE 6'nın çok şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebilirim. OnePlus 15T'de de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Nord CE 6, tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.

Bu arada telefonun uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahat ederken önemli bir avantaj sağlayacak. Yüksek çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranda film izlemenin keyifli olacağını söyleyebilirim.