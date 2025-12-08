12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 6.500 mAh Bataryası Var

Realme, yeni Narzo serisini piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir önceki seri olan Narzo 80 toplam dört model içeriyordu. Bu yeni serinin şimdilik kaç modelden oluşacağı belli değil ancak standart model Narzo 90'ın özellikleri şimdiden ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bir görseli de paylaşıldı.

Realme Narzo 90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.78 inç OLED

: 6.78 inç OLED Çözünürlük : FHD+

: FHD+ Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 6 GB / 8 GB / 12 GB

: 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP (Ana Kamera)

: 50 MP (Ana Kamera) Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı : 80W Hızlı Şarj

: 80W Hızlı Şarj Renk Seçenekleri: Siyah, Altın

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Narzo 90, 6.78 inç büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu yenileme hızı sayesinde kaydırma hareketleri çok daha akıcı bir hissiyat uyandıracak. Farkını menüler arasında geçiş yaparken çok net bir şekilde görebileceksiniz.

Cihaz, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Aktarılan bilgilere göre 6 GB RAM'li model, 128 GB depolama alanı ile beraber gelecek.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen yeni telefon Realme P4x 5G'de Dimensity 7400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Realme'nin yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bununla beraber 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu da yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu oldukça uzun bir süre kullanma imkânına sahip olacağınız ve bu bataryaya rağmen şarj işleminin tamamlanmasının çok fazla zaman almayacağı anlamına geliyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera olacak. Bunun haricinde kamera ile ilgili herhangi bir paylaşılmadı. Bu arada telefonun siyah ve altın rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceğinin de söylentiler arasında yer aldığını belirtelim.

Realme Narzo 90 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme, Narzo 90'ın ne zaman tanıtılacağını henüz açıklamadı fakat yeni telefonun çok yakın bir zamanda piyasaya sürüleceği ve bunun Narzo 80 serisinin birinci yıl dönümü olan Nisan 2026 tarihinden çok daha önce gerçekleşeceği iddia ediliyor. Peki, sizin bu yeni modele dair beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.

Realme Narzo 90'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Narzo 80x için 11.499 rupi (5 bin 428 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Realme Narzo 90'ın ise 13.500 rupi (6 bin 373 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Yine de henüz Realme tarafından resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle fiyatların değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.