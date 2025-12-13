144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Realme'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Narzo 90x'in özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon, sahip olduğu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Narzo 90x ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı daihl olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme Narzo 90x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 60W

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Narzo 90x, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık sunacak. Realme Narzo 80 Pro'da 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Realme'nin yeni akıllı telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15X 5G'de de aynı işlemci bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği bulunacak. 128 GB depolama alanına sahip telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Realme Narzo 90x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Realme Narzo 90x'in 14 bin 999 rupi (7 bin 69 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Realme Narzo 90 Tanıtım Tarihi

Realme'nin merakla beklenen yeni Android telefonu Narzo 90x, 16 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Narzo 80 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.