Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 165Hz OLED Ekran ve Dahası

OnePlus, yeni amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 15s olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, sahip olduğu güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Android telefon ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP (IMX906) veya 200 MP (HP5)

50 MP (IMX906) veya 200 MP (HP5) İkinci Kamera: JN5 telefoto kamera

JN5 telefoto kamera Batarya Kapasitesi: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 100W veya 120W

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15s, 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Merakla beklenen yeni amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus 13s, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13s modelinde ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

OnePlus'ın yeni telefonunda ana kamera 50 megapiksel veya 200 megapiksel çözünürlüğünde olacak. İkinci kameranın ise JN5 telefoto kamera olacağı iddia edildi. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil. OnePlus 13s'in 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

Telefonda 7.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, akıllı telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon ayrıca 100W veya 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek.

OnePlus 15s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13s'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 rupi (25.922 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15s'in ise 58 bin rupi (27.337 TL) civarı başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğnii belirtelim.