Realme'den 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon! 7000 mAh Bataryası Var

Realme, Narzo 90x isimli bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan akıllı telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Narzo 90x Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Narzo 90x, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1.200 nit maksimum parlaklık sunuyor. 166,07x 77,93 x 8,28 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan akıllı telefon, DT-Star D+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme Narzo 90, 60W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefondaki kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Realme Narzo 90x Fiyatı