Dünya Bu Telefonları Konuşuyor! Kısa Sürede Sayıları Altüst Ettiler
Huawei Mate 80 serisinin satış miktarı belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip olan telefonlar büyük bir başarı elde etti. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei Mate 80 serisi, Çin'de ilk iki haftada 750 bin satış adedine ulaştı.
- Seride Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate Design olmak üzere dört model mevcut.
- Mate 80, 4.699 yuan (28.497 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.
Huawei, geçtiğimiz haftalarda Mate 80 serisini tanıttı. Tanıtımın ardından Çin'de satışa sunulan yeni akıllı telefon serisi, satışlarda kısa sürede büyük bir başarının altına imza attı. Dört modelden oluşan seri, toplamda yüz binlerce adet satıldı. Yeni akıllı telefonlar, etkileyici kamera sistemi ve güçlü donanım ile öne çıkıyor.
Huawei Mate 80 Serisinin Satış Miktarı Belli Oldu
Huawei Mate 80 serisi, Çin'de satışa sunulduktan sonra ilk iki hafta içerisinde 750 bin satış adedine ulaştı. Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate Design olmak üzere dört modelden oluşan Mate 80 serisinin toplamda 10-14 milyon adet satış miktarına ulaşabileceği tahmin ediyor.
Huawei Mate 80'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı 4.699 yuan (28.497 TL), Mate 80 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 5.999 yuan (36.396 TL), Mate 80 Pro Max'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.999 yuan (48.530 TL), Mate 80 RS Ultimate Design'ın 20 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 11.999 yuan (72.776 TL) fiyat etiektiyle satılıyor.
Huawei Mate 80 Özellikleri
- İşlemci: Kirin 9020
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh
- Hızlı Şarj: 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj
- Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69 sertifikası
Huawei Mate 80 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz
- Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass
- Ağırlık: 219 gram
- Kalınlık: 7,95 mm
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- İşlemci: 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera
- Ön Kamera: 40 MP
Huawei Mate 80 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz
- Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar
- Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 6
- Ağırlık: Yaklaşık 249 gram
- Boyut: 164,4 x 79 x 8,25 mm
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- RAM: 20 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 13 MP
