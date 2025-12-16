Dünya Bu Telefonları Konuşuyor! Kısa Sürede Sayıları Altüst Ettiler

Huawei, geçtiğimiz haftalarda Mate 80 serisini tanıttı. Tanıtımın ardından Çin'de satışa sunulan yeni akıllı telefon serisi, satışlarda kısa sürede büyük bir başarının altına imza attı. Dört modelden oluşan seri, toplamda yüz binlerce adet satıldı. Yeni akıllı telefonlar, etkileyici kamera sistemi ve güçlü donanım ile öne çıkıyor.

Huawei Mate 80 Serisinin Satış Miktarı Belli Oldu

Huawei Mate 80 serisi, Çin'de satışa sunulduktan sonra ilk iki hafta içerisinde 750 bin satış adedine ulaştı. Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate Design olmak üzere dört modelden oluşan Mate 80 serisinin toplamda 10-14 milyon adet satış miktarına ulaşabileceği tahmin ediyor.

Huawei Mate 80'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı 4.699 yuan (28.497 TL), Mate 80 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 5.999 yuan (36.396 TL), Mate 80 Pro Max'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.999 yuan (48.530 TL), Mate 80 RS Ultimate Design'ın 20 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 11.999 yuan (72.776 TL) fiyat etiektiyle satılıyor.

Huawei Mate 80 Özellikleri

İşlemci: Kirin 9020

Kirin 9020 Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Hızlı Şarj: 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69 sertifikası

Huawei Mate 80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass Ağırlık: 219 gram

219 gram Kalınlık: 7,95 mm

7,95 mm RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB İşlemci: 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro

12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 40 MP

Huawei Mate 80 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar

8.000 nite kadar Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz İşletim Sistemi: HarmonyOS 6

HarmonyOS 6 Ağırlık: Yaklaşık 249 gram

Yaklaşık 249 gram Boyut: 164,4 x 79 x 8,25 mm

164,4 x 79 x 8,25 mm İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 20 GB

20 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 13 MP

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.