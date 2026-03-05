10.001 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekranı Var

Realme'nin merakla beklenen telefonu Narzo Power kısa süre önce tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen telefon, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Realme Narzo Power'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 6500 nit

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

GPU: Mali-G615 MC2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Ana Kamera: 50MP (f/1.8)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 16 MP f/2.4)

Batarya: 10.001 mAh

Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

Realme Narzo Power'ın Bataryası Kaç mAh?

Realme Narzo Power, 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun çok uzun bir pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme Narzo Power'ın İşlemcisi Nasıl?

Realme Narzo Power'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400 Ultra işlemcisi bulunuyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call fo Duty Mobile gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Realme Narzo Power'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Narzo Power, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 6500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Yüksek parlaklık, akıllı telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlıyor. Yüzde 94 ekran gövde oranına sahip akıllı telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasına yardım ediyor.

Realme Narzo Power'ın Kamera Özellikleri Neler?

Narzo Power'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüğünde, ön kamera ise yalnızca 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Realme Narzo Power'ın Fiyatı Ne Kadar?

Realme Narzo Power'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 27 bin 999 rupi (13 bin 452 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 rupi (14 bin 401 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de Realme marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla Narzo Power'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye'de telefonlar için Kültür Bakanlığı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV olmak üzere dört farklı vergi alınıyor. Narzo Power'ın başlangıç ücreti olan 27 bin 999 rupi, 13 bin 452 TL'ye denk geliyor. Bu ücrete vergileri dahil ettiğimizde 27 bin TL civarı bir ücretle karşılaşıyoruz. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Realme Narzo Power'ın pil ömrü konusunda en iddialı modellerden biri olduğunu düşünüyorum. 10.001 mAh batarya kapasitesinin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bence böylesine dev bir batarya için 80W şarj hızı düşük kalmış. Bunun yerine en azından 100W ve üzeri bir şarj hızı görmek isterdim.