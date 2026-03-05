Honor 12 GB RAM'li Telefon Tanıttı! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

Honor, 600 Lite isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Honor 600 Lite'ın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Honor 600 Lite'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2600 piksel

1200 x 2600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 6.500 nit

6.500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7100 Elite

MediaTek Dimensity 7100 Elite RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.520 mAh

6.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 108 MP (f/1.75)

108 MP (f/1.75) Ultra Geniş Açılı Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

Honor 600 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor 600 Lite, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2600 piksel çözünürlük 6.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Honor 600 Lite'ın İşlemcisi Nasıl?

Honor 600 Lite gücünü Dimensity 7100 Elite işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza ulaşabiliyor.

Serinin bir önceki modeli olan Honor 500'de ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor..

Honor 600 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler?

Honor 600 Lite'ın arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Honor 600 Lite'ın Bataryası Kaç mAh?

Akıllı telefon 6.520 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. 157,43 x 75,35 x 7,34 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında olan Honor 600 Lite ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Honor 500'de ise 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Honor 600 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

Honor 600 Lite için 1.399 Malezya Ringgiti (15.593 TL) fiyat etiketi belirlendi. Honor 500 Türkiye'de satışa sunulmadı ancak Honor 400 şu anda 24 bin TL civarı fiyat etiketiyle satışta. Honor 600 Lite'ın Honor 400 modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı 30 bin TL civarı olabilir.

Editörün Yorumu

Honor 600 Lite'ın kamera ve işlemci dahil olmak üzere birçok konuda oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. 108 MP kamera sayesinde telefonda çok kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Dimensity 7100 Elite ise PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere popüler pek çok oyun için yeterli bir performans sunuyor. 6520 mAh batarya kapasitesi sayesinde telefonun uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.