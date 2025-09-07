Realme Yapay Zeka Destekli Yeni Telefonunu Tanıttı: Tüm Özellikleri Burada!

Realme, Çin'in önde gelen operatörlerinden China Mobile ile ortak akıllı telefon projesine imza attı. İkili arasında yapılan iş birliği kapsamında, Realme Neo 7 Turbo modelinin yapay zeka destekli yeni versiyonu Realme Neo 7 Turbo AI Edition resmen tanıtıldı. Yeni cihaz, operatörlere özel entegre özellikler ve hizmetler sunan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Standart Modelden Farkı Ne?

Yeni Realme Neo 7 Turbo AI Adition, standart modelinden farklı olarak arka yüzeyinde China Mobile'ın logosuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, telefonun ana ekranında China Mobile'ın geliştirdiği yapay zeka destekli özel bir panelin yer aldığı görülüyor.

Kullanıcılar, bu özel panel ile birlikte TV içeriklerinden, mini oyunlara kadar pek çok dijital içeriğe doğrudan erişim sağlayabiliyor. Realme, söz konusu panelin performans, e-spor, bulut depolama ve sosyal ağ gibi beş farklı alanda kullanıcılara özel deneyimler sunacağını belirtiyor.

Realme Neo 7 Turbo AI Edition'ın Özellikleri Neler?

Cihaz sahip olduğu özel yazılım dışında ana model ile tamamen aynı özellikleri bünyesinde barındırıyor. MediaTek Dimensity 9400e işlemciden güç alan telefon, 6.8 inç boyutunda bir ekranla birlikte geliyor. Bunun yanı sıra 7200 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen cihaz, 100W kablolu şarj hızını da destekliyor.

Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel yardımcı sensörden oluşan bir arka kamera modeli bizleri karşılıyor. Tasarım tarafında şeffaf arka tasarımıyla Nothing Phone 1 modelini anımsatan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Realme Neo 7 Turbo AI Edition Fiyatı Ne Kadar?

Realme ve China Mobile yeni telefonunun fiyatını henüz açıklamadı. Ancak ana modelin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 280 dolardan satışa sunulmuştu. Şirketin sağladığı yeni özel arayüz tasarımı ile birlikte bu fiyatı 300 dolar seviyesine çıkarabileceği söyleniyor.

Peki siz yeni Neo 7 Turbo AI Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.