Realme'den 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Realme'nin merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Neo 8 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Neo 8'in özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun yüksek çözünürlüğe sahip ekran, dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olması bekleniyor.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Ekran Büyüklüğü: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Realme Neo 7'de bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üça det 2.85 GHz Cortex-X4 ve dött adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Realme Neo 8'de 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefonda Ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. İkinci kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. Realme Neo 7'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8'in aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.