Realme'den OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Realme'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Neo 8 olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Akıllı telefon ayrıca OLED ekran ve dev batarya dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme Neo 8, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Realme'nin yeni akıllı telefonu, ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Neo 7'de bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üça det 2.85 GHz Cortex-X4 ve dött adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8'in aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı, çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.