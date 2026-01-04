Realme'den Oyunculara Özel Telefon Geliyor: İşlemcisi Çok Güçlü!

Uzun yıllardır piyasaya sürdüğü fiyat performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yeni amiral gemisi için geri sayımı başlattı. Şirket merakla beklenen yeni Realme Neo 8 modelinin yakında tanıtılacağını resmen doğruladı.

Marka sadece tanıtım tarihini açıklamakla kalmadı, aynı zamanda cihazın sahip olduğu işlemciyi de paylaştı. Görünen o ki mobil oyuncuları hedefleyen yeni telefon performans alanında sınırları bir hayli zorlayacak. İşte detaylar!

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket tarafından sosyal medyada paylaşılan posterlere göre yeni Realme Neo 8, bu ayın sonlarına düzenlenecek bir lansman etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Cihazın ilk etapta Çin'de satışa sunulması ardından da küresel pazardaki bölgelere de ayak basması bekleniyor.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.78 inç Samsung AMOLED, 1.5K Çözünürlük, 165Hz LTPO

6.78 inç Samsung AMOLED, 1.5K Çözünürlük, 165Hz LTPO İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera

50 MP Ana Kamera Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj: 80W Hızlı Şarj (Bypass desteği)

80W Hızlı Şarj (Bypass desteği) Dayanıklılık: IP68/69 Suya ve Toza Dayanıklılık

IP68/69 Suya ve Toza Dayanıklılık Güvenlik: Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu

Realme'nin paylaştığı diğer görsellere göre yeni telefon Qualcomm'un en güncel işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5'ten güç alacak. Cihaz sahip olduğu bu yonga seti ile birlikte AnTuTu Benchmark performans testinde 3.58 milyon puan barajını aşmayı başardı. Söz konusu skor Neo 8'in kendi segmentindeki pek çok modelden daha iyi performans sergilediğini gösteriyor.

Cihazın ön yüzünde 6.78 inçlik düz bir Samsung AMOLED panelin yer alması bekleniyor. 1.5K çözünürlük sunacağı söylenen bu ekranın 1Hz ile 165Hz arasında değişen adaptif yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vadedeceği belirtiliyor.

Sızdırılan görsellere göre yeni model özellikle tamamen metal çerçevesi ve sol üst köşeye konumlandırılan karesel kamera modülü ile dikkat çekecek. Ayrıca kamera adasının yanında bulunan ve "Uyanış Halesi" (Awakening Halo) adı verilen özel bir aydınlatma da cihazın öne çıkan tasarım unsurların arasında yer alacak.

Cihazın belki de en çarpıcı özelliği ise pil ömrü tarafında olacak. Aktarılanlara göre Realme Neo 8 tam 8.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj desteği ile oldukça kısa sürelerde yeniden şarj olurken, oyun oynarken ısınmayı önleyen "bypass şarj" teknolojisini de destekleyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Realme Neo 8'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.